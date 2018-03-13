Українка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму

Прикордонники Бердянського загону в контрольному пункті "Чонгар" виявили громадянку України, яка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму.

Про це повідомляє Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

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"Вчора, в контрольному пункті "Чонгар" прикордонники Бердянського загону виявили в паспортному документі громадянки України, яка прямувала до Криму, переклеєне фото. Військовослужбовці встановили, що паспорт належить громадянці, але фото вона переклеїла самостійно, не звертаючись до компетентних органів, що є порушенням", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили представників Національної поліції та склали відповідні адміністративні документи.

Зазначається, що тільки за минулий тиждень випадків підробки документів прикордонники зафіксували двічі, а з початку року загалом виявили вісім таких фактів.