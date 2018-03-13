21:15
13 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
3°C 0°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    4°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, 12 березня
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, 12 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Українка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму

856 Читать новость на русском
Українка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму
Українка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму / фото з відкритих джерел

Прикордонники Бердянського загону в контрольному пункті "Чонгар" виявили громадянку України, яка самостійно переклеїла фото у паспорті і намагалася в'їхати з ним до Криму.

Про це повідомляє Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

Читайте також: З України хотіли вивезти до Росії самовари та статуетки часів СРСР

"Вчора, в контрольному пункті "Чонгар" прикордонники Бердянського загону виявили в паспортному документі громадянки України, яка прямувала до Криму, переклеєне фото. Військовослужбовці встановили, що паспорт належить громадянці, але фото вона переклеїла самостійно, не звертаючись до компетентних органів, що є порушенням", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники повідомили представників Національної поліції та склали відповідні адміністративні документи.

Зазначається, що тільки за минулий тиждень випадків підробки документів прикордонники зафіксували двічі, а з початку року загалом виявили вісім таких фактів.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Наскільки
сьогодні, 20:02 Наскільки "цінний" український паспорт: інфографіка
738
Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
сьогодні, 20:22 Готівковий курс валют 13 березня: долар та євро ще більше впали
707
Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
сьогодні, 19:01 Весняний авітаміноз: як його визначити та як лікувати
Яніна Ткачук 761
Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
сьогодні, 17:00 Газотранспортная система Украины – продать нельзя оставить
Сергій Биков 1164
Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
сьогодні, 17:36 Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 657
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук