Українка Саша Самсонова влаштувала фотосесію вагітній Хлої Кардашян

Напередодні народження первістка зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян вирішила влаштувати фотосесію в одній нижній білизні. Автором зйомки стала фотограф з України Саша Самсонова.

Хлоя позувала для нових кадрів в ніжному чорному мереживі і шовковій накидці. На одному кадрі Кардашян з’являється з коханим – баскетболістом Тристаном Томпсоном.

Хлоя Кардашян та Тристан Томпсон

Хлоя Кардашян

Хлоя Кардашян

Як відомо, Самсонова останні два роки співпрацює з родиною Кардашян-Дженнер, зокрема, з Кайлі Дженнер.

Тепер в США у Саша має багато зіркових клієнтів. Так, в січні цього року вона зняла для відомої співачки Пінк кліп Wild Hearts Can not Be Broken.