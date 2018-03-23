Українка Саша Самсонова влаштувала фотосесію вагітній Хлої Кардашян
Напередодні народження первістка зірка реаліті-шоу Хлоя Кардашян вирішила влаштувати фотосесію в одній нижній білизні. Автором зйомки стала фотограф з України Саша Самсонова.
Хлоя позувала для нових кадрів в ніжному чорному мереживі і шовковій накидці. На одному кадрі Кардашян з’являється з коханим – баскетболістом Тристаном Томпсоном.
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Хлоя Кардашян та Тристан Томпсон
Хлоя Кардашян
Хлоя Кардашян
Як відомо, Самсонова останні два роки співпрацює з родиною Кардашян-Дженнер, зокрема, з Кайлі Дженнер.
Тепер в США у Саша має багато зіркових клієнтів. Так, в січні цього року вона зняла для відомої співачки Пінк кліп Wild Hearts Can not Be Broken.
Джерело: 24 Канал
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