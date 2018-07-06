Українка Снігур пройшла в основну сітку юніорського Wimbeldon
16-річна українська тенісистка Дар'я Снігур здобула право виступити в основній сітці юніорського Wimbeldon-2018.
У фіналі кваліфікації Дар'я обіграла 15-річну Роману Чисовську зі Словаччини – 6:4, 6:2.
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Снігур з другої спроби змогла пробитися в основну сітку турніру Великого Шолома серед гравців до 18 років. В кінці травня киянка не зуміла пройти кваліфікацію на Roland Garros.
На жаль, невдало провів свій фінальний матч кваліфікації 17-річний українець Павло Шумейко, який поступився Кінану Майо (США) - 6:7 (6:8), 3:6.
Нагадаємо, що в основній сітці турніру серед дівчат також виступить Вікторія Дьома.
Джерело: 24 Канал
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