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00:24, 4 липня
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Українка Снігур пройшла в основну сітку юніорського Wimbeldon

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Дар'я Снігур
Дар'я Снігур

16-річна українська тенісистка Дар'я Снігур здобула право виступити в основній сітці юніорського Wimbeldon-2018.

У фіналі кваліфікації Дар'я обіграла 15-річну Роману Чисовську зі Словаччини – 6:4, 6:2.

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Снігур з другої спроби змогла пробитися в основну сітку турніру Великого Шолома серед гравців до 18 років. В кінці травня киянка не зуміла пройти кваліфікацію на Roland Garros.

На жаль, невдало провів свій фінальний матч кваліфікації 17-річний українець Павло Шумейко, який поступився Кінану Майо (США) - 6:7 (6:8), 3:6.

Нагадаємо, що в основній сітці турніру серед дівчат також виступить Вікторія Дьома.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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