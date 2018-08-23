Українка стала другою на чемпіонаті світу з параканое, вигравши з різницею в 0,01 секунди: відео

Перший день чемпіонату світу в Монтемор-у-Велью приніс Україні першу медаль. Почин зробила параканоїстка Наталія Лагутенко з Дніпра, яка стала срібною призеркою в класі VL3 (аутрігер)*.

Варто зазначити, що трійка призерів фінішували одночасно, тож переможницю визначав фітофініш. Нею стала росіянка Лариса Волік. Українка ж опинилася на другому місці. Вона виграла на фініші 0,01 секунди у британки Шарлотт Хеншоу – 1.06,397 проти 1.06,407.

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Відео срібного фінішу Наталії Лагутенко на чемпіонаті світу

*KL3/VL3 (колишній клас LTA): Спортсмени з хорошою функцією тулуба і часткової функцією ніг, здатні сидіти, нахиляючись вперед під час веслування і мають можливість використовувати під час веслування хоча б одну ногу / протез.

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