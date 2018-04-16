Українка стала переможницею конкурсу краси в США
Дівчина з Нововолинська Яна Власюк здобула титулу Місіс Пенсильванія на конкурсі краси серед дівчат після 25-ти років та заміжніх Mrs. Globe.
Про це пише "Буг".
За словами 26-річної дівчини, конкурс проходив без телекамер. Було близько 15-ти учасниць.
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Отримавши перемогу у своєму штаті Пенсильванія, Власюк в червні буде змагатися за титул Місіс США.
Якщо їй вдасться його отримати, то представлятиме Америку на фінальному етапі Місіс Земна куля в Китаї, де будуть учасниці з інших країн.
Яна Власюк
Джерело: 24 Канал
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