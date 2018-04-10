Українка стала призером міжнародного архітектурного конкурсу

Киянка Олександра Топольницька посіла друге місце на міжнародному конкурсі утопічних архітектурних ідей Fairy Tales-2018. Другий рік поспіль представники України представили одні з кращих проектів.

Олександра Топольницька родом з Києва. Вона здобула освіту в Університеті Мічигану, а наразі працює в Нью-Йорку.

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Свій проект українка назвала "Вознесіння". За словами актора, це історія про Землю, яка вдається до самозахисту і намагається позбавити свою поверхню від всього, що зробила людина. Окрім цього, це емоційна подорож людей, які борються і намагаються бути більш доброзичливими до навколишнього середовища.

Ідея моєї історії дуже проста: захист навколишнього середовища необхідний для виживання людства на Землі. Історія сама по собі не визначає основні проблеми, з якими стикається зараз наша планета,

– розповіла Олександра Топольницька.

Відомо, що конкурс Fairy Tales вп'яте провели у США. Його ідея полягає в тому, щоб показати утопічні історії з архітектурною складовою. Відомі архітектори, художники та дизайнери виставляють свої роботи у Fairy Tales. Кожен учасник створює своєрідну казку та ілюстрації до неї.



Робота Олександри Топольницької



Конкурсний проект українки



Українка зайняла друге місце у престижному конкурсі