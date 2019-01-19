Українка Старікова у запеклій боротьбі виборола срібло на Кубку світу з велотреку

Українська велогонщиця Олена Старікова стала срібною призеркою у спринті на етапі Кубка світу з велотреку, який відбувся в Новій Зеландії.

В кваліфікації змагань виступали дві українські спортсменки. Олена Старікова посіла третє місце, а Любов Басова – 15-е. В 1/16 фіналу Басовій довелося обігрувати бельгійку Ніккі Деграндель (+0,818 с), а Старікова цю стадію пропускала.

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На стадії 1/8 фіналу Басова завершила боротьбу, відставши на 0,084 с від австралійки Каарло Маккаллок. Старікова, в свою чергу, на 0,075 з випередила американку Менді Маркардт.

У чвертьфіналі Олена виграла 0,048 секунди у британки Кеті Марчент. На стадії півфіналу українка розквиталася за Басову, вигравши у Маккаллок 0,062 с. Нарешті, у фіналі Олена поступилася 0,151 с гонщиці з Гонконгу Лі Вай Сзе.

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