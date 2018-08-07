Українка Старікова виграла друге срібло на ЧЄ-2018 з велотреку
Українська велогонщиця Альона Старікова завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в індивідуальній велотрековій гонці на час (гіт).
Старікова показала другий час – 53.582 секунди, поступившись росіянці Дарині Шмельовій.
Читайте також: Українці стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду
Це друга срібна нагорода для Олени Старікової та третя для збірної України з велотреку. Раніше вона в парі з Любов'ю Басовою виграла срібло в командному спринті на велотреку. Для Олени це дебютні медалі на континентальних першостях.
Нагадаємо, що чемпіонат Європи з велотреку проходить в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Роббен сам вирішить, коли буде готовий грати20 червня 2010 , 17:16
Збірна Росії після 12-річної перерви виграла Чемпіонат Європи з волейболу15 вересня 2013 , 11:52
Бейл хочу в основу на битву проти "Барселони"25 жовтня 2013 , 12:55
Фанат збірної Аргентини вистрілив у свого співвітчизника26 червня 2014 , 12:07