Українка Старікова виграла друге срібло на ЧЄ-2018 з велотреку

Українська велогонщиця Альона Старікова завоювала срібну медаль чемпіонату Європи в індивідуальній велотрековій гонці на час (гіт).

Старікова показала другий час – 53.582 секунди, поступившись росіянці Дарині Шмельовій.

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Це друга срібна нагорода для Олени Старікової та третя для збірної України з велотреку. Раніше вона в парі з Любов'ю Басовою виграла срібло в командному спринті на велотреку. Для Олени це дебютні медалі на континентальних першостях.

Нагадаємо, що чемпіонат Європи з велотреку проходить в межах чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

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