Українка Терлюга здобула золото найпрестижніших змагань з карате у Парижі

Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала першою на етапі Karate1 Premier League в столиці Франції. Також бронзову медаль країні приніс Станіслав Горуна.

На шляху до півфіналу Анжеліка Терлюга перемогла представниць Естонії (3-0), США (5-3) і Японії (6-0). Ще одну японку Фуміку Ішіхай одеситка пройшла за додатковими показниками (0-0). У фіналі Анжеліка виграла у полячки Дороти Банашчік з рахунком 4-0.

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Анжеліка Терлюга здобула золото на етапі Karate1 Premier League в Парижі // Facebook

Станіслав Горуна по ходу турніру виграв у представників Росії (3-0), Сербії (2-1) і Нідерландів (2-2). У півфіналі наш боєць програв переможцю турніру японцеві Кену Нішимура з рахунком 0:3.

В кінці листопада 2018 року Анжеліка Терлюга очолила світовий рейтинг WKF в категорії до 55 кг.

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