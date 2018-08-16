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НЕГОДА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українка Цуренко обіграла дев'яту ракетку світу на престижному турнірі серії WTA

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Друга ракетка України Леся Цуренко перемогла дев'яту ракетку світу Гарбіньє Мугурусу з Іспанії у другому колі престижного тенісного турніру WTA в Цинциннаті.

Початок зустрічі був за суперницею українки, яка програла всього два гейми в першому сеті.

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Проте подальші дві партії взяла Цуренко. Незважаючи на те, що вона зробила 7 подвійних помилок, Гарбіньє Мугуруса частіше помилялася при подачах (9 подвійних помилок). В результаті іспанка програла два гейми в другому сеті, а в третьому, хоча спочатку взяла подачу суперниці, знову віддала два гейми українці.

В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

Леся Цуренко – Гарбінє Мугуруса 2:1 (2:6, 6:4, 6:4)

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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