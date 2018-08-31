Українка Цуренко сенсаційно обіграла другу ракетку світу: відео

Українська тенісистка Леся Цуренко подолала другий раунд на турнірі US Open-2018 в Нью-Йорку. Вона у двох сетах перемогла другу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунок 6:4, 6:2. За цей час Цуренко допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-поінтів з 8-ми. Каролін ж тричі помилилася при введенні м'яча в гру і взяла тільки 2 гейми на прийомі з 10-ти.

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Зазначимо, що для Лесі це найбільша перемога у кар'єрі. Найкращим результатом Цуренко на US Open був вихід до 1/8 фіналу.

За вихід до четвертого кола US Open Цуренко зустрінеться з чешкою ​​Катержиною Синяковою, яка виграла у австралійки Айли Томлянович.

Леся Цуренко (Україна) – Каролін Возняцкі (Данія) 2:0 (6:4, 6:2)

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