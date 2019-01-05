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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РІЗДВО ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Українка Цуренко сенсаційно вийшла у фінал турніру серії WTA у Брісбені: відео

      35 Читать новость на русском
      Луся Цуренко
      Луся Цуренко

      Українська тенісистка Леся Цуренко виграла півфінальний поєдинок на турнірі серії Прем'єр у Брісбені. У боротьбі за вихід у фінал українка у двох сетах здолала японку Наомі Осаку.

      Українка за 1 годину і 5 хвилин забезпечила собі путівку в дебютний у своїй кар'єрі фінал на змаганнях категорії "WTA Premier".

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      В активі Лесі Цуренко 6 ейсів при 2 подвійних помилках, 20 віннер і 14 невимушених помилок. Наомі Осака на свій рахунок записала 8 ейсів, 2 подвійні помилки, 22 віннери і 26 невимушених помилок.

      Зазначимо, що це друга перемога Цуренко над суперницею з топ-5 світового рейтингу. На US Open-2018 вона обіграла Каролін Возняцкі, яка на той момент займала другий рядок рейтингу WTA.

      Леся вперше в кар'єрі зіграє в фіналі турніру серії Прем'єр. Раніше вона виграла всі 4 фінали турнірів менш престижною серії WTA International. Перемога в головному матчі змагань в Брісбені підніме її на 23 позицію в світовому рейтингу. В іншому випадку вона буде 24-ю, що також буде особистим рекордом.

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      Суперниця Лесі Цуренко по фіналу в Брісбені визначиться в матчі Донна Векич (Хорватія, WTA 34) – Кароліна Плішкова (Чехія, WTA 8).

      Леся Цуренко – Наомі Осака 2:0 (6:2, 6:4)

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      Теги: Теніс Спорт Леся Цуренко
      Джерело: 24 Канал
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