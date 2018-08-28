Українка Цуренко зіграє з однією із найсильніших тенісисток сучасності

36-а ракетка світу українка Леся Цуренко дізналася суперницю по другому колу US Open-2018.

Так, у стартовому поєдинку датчанка Каролін Возняцкі в двох сетах розібралася з досвідченою австралійкою Самантою Стосур (6:3, 6:2) і вийшла на Лесю Цуренко.

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Цуренко і Возняцкі вже зустрічалися в 2013-му році. Тоді українка у двох сетах поступилася датчанці в третьому раунді Australian Open.

Поєдинок між Лесею Цуренко і Каролін Возняці відбудеться у середу, 29 серпня. Початок – 17:00.

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