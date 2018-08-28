Українка Цуренко зіграє з однією із найсильніших тенісисток сучасності
36-а ракетка світу українка Леся Цуренко дізналася суперницю по другому колу US Open-2018.
Так, у стартовому поєдинку датчанка Каролін Возняцкі в двох сетах розібралася з досвідченою австралійкою Самантою Стосур (6:3, 6:2) і вийшла на Лесю Цуренко.
Читайте також: Леся Цуренко впевнено вийшла у друге коло US Open-2018
Цуренко і Возняцкі вже зустрічалися в 2013-му році. Тоді українка у двох сетах поступилася датчанці в третьому раунді Australian Open.
Поєдинок між Лесею Цуренко і Каролін Возняці відбудеться у середу, 29 серпня. Початок – 17:00.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"3 грудня 2013 , 10:48
Ферна асистує, Агуеро забиває найбільше в АПЛ. "Вест Хем" - "Ман Сіті" - 1:3. ВІДЕО19 жовтня 2013 , 21:50
На матчі "Фламенгу" - "Шахтар" вивісили провокативний банер про "ДНР". ФОТО19 січня 2015 , 18:29