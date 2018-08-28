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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українка Цуренко зіграє з однією із найсильніших тенісисток сучасності

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Леся Цуренко зіграє з Каролін Возняцкі у другому колі US Open-2018
Леся Цуренко зіграє з Каролін Возняцкі у другому колі US Open-2018

36-а ракетка світу українка Леся Цуренко дізналася суперницю по другому колу US Open-2018.

Так, у стартовому поєдинку датчанка Каролін Возняцкі в двох сетах розібралася з досвідченою австралійкою Самантою Стосур (6:3, 6:2) і вийшла на Лесю Цуренко.

Читайте також: Леся Цуренко впевнено вийшла у друге коло US Open-2018

Цуренко і Возняцкі вже зустрічалися в 2013-му році. Тоді українка у двох сетах поступилася датчанці в третьому раунді Australian Open.

Поєдинок між Лесею Цуренко і Каролін Возняці відбудеться у середу, 29 серпня. Початок – 17:00.

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Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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