Українка в драматичній боротьбі виборола бронзу на ЧЄ-2018 з веслування

Українська веслувальниця Діана Димченко виграла бронзову медаль на чемпіонаті Європи в Глазго.

У жіночій одиночці українська спортсменка вийшла в фінал безпосередньо, уникнувши втішних заїздів. Фінальний заїзд Діана розпочала з поганого старту, однак потім змогла вийти на другу позицію і лише на фінішній прямій програла боротьбу за другу сходинку австрійці Магдалені Лобніг.

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Долю срібла визначав фотофініш: Димченко задовольнилася бронзою, а Лобніг виграла срібло. Переможницею стала швейцарка Жаннін Гмелін. Для 28-річної Діани Димченко це перша медаль на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що ця медаль стала другою для України на чемпіонаті Європи в Глазго. Українська жіноча парна четвірка у складі Дарини Верхогляд, Олени Буряк, Анастасії Коженкової і Євгенії Довгодько виграла срібло, поступившись у фіналі лише четвірці з Польщі.

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