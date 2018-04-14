Українка везла з Росії 220 пачок льодяників для очищення організму

14 квітня в пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику кількість біологічно-активних добавок, які українка везла з Росії.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"Оглядаючи рейсовий автобус "Сетра", який прямував з Москви до Одеси, прикордонний наряд в багажному відділенні транспортного засобу у валізі з особистими речами, яка належала пасажирці, 47-річній громадянці України, виявив 220 пачок льодяників для очищення організму", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виявлені біологічно-активні добавки, переміщення яких через державний кордон заборонено, вилучені. На правопорушницю складені відповідні адміністративні матеріали.



