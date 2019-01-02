Українка виборола друге місце на міжнародних змаганнях

Спортсменка з України Софія Яремчук посіла друге місце на міжнародних змаганнях з бігу по шосе Atleticom We Run Rome 10 km, що відбулися в Італії.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України на своєму сайті.

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Софія подолала дистанцію за 33,34 хвилини, а у змаганнях перемогла Лона Чемтай Салпетер, яка представляє Ізраїль. Її результат став кращим, ніж в українки на 1,88 хвилини та становив 31,46 хвилини. Третє місце посіла італійка Марія Кьяра Каскавілья, яка фінішувала з результатом у 34,22 хвилини.



Софія Яремчук посіла друге місце у змаганнях з бігу

Натомість у змаганнях серед чоловіків найшвидше дистанцію у 10 кілометрів подолав італієць Даніеле Меуччі. Він зробив це лише за 29,05 хвилини. А от чемпіон Європи з бігу на 3000 метрів з перешкодами Меідін Мехіссі посів п’яте місце у цих змаганнях. Його результат – 29,33 хвилини.

До слова, 17 грудня 2018 року українка Оксана Рябова здобула бронзову медаль у найдовшому пустельному ультрамарафоні світу – Meraas Al Marmoom Ultramarathon. За п'ять днів змагань українка подолала 270 кілометрів. Цікаво, що в один із днів спортсменки мали пробігти цілих 100 кілометрів.