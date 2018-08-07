Українка відзначилась героїчним вчинком на ЧЄ-2018 з легкої атлетики: відео

Чинна чемпіонка Європи в бігу на 800 метрів Наталія Прищепа продемонструвала справжнє спортивне благородство під час свого забігу в кваліфікації континентальної першості-2018 в Берліні.

Українка виходила на старт в статусі одноосібного лідера забігу, єдиною вибігши з 2 хвилин в поточному сезоні. У підсумку, Прищепа без проблем фінішувала першою – 2:04.07 і відібралася у півфінал, пише Xsport.

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Ось тільки під час забігу в боротьбі з француженкою Клаудією Саундерс 22-річна бельгійка Рене Ейкенс впала на бігову доріжку. На той момент Ейкенс бігла на четвертій позиції і намагалася прорватися до трійки лідерів, які кваліфікуються в півфінал.

Бельгійка була настільки засмучена падінням, що почала плакати прямо на доріжці, але українка Прищепа повернулася після фінішу, під оплески публіки допомогла своїй суперниці піднятися і завершити забіг.

Зазначимо, що окрім Прищепи в півфінал чемпіонату Європи на дистанції 800 метрів також кваліфікувалася Ольга Ляхова. Півфінали стартують о 21:55 за Києвом в середу, 8 серпня.

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