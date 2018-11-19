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      Українка визнана найрезультативнішою баскетболісткою відбору на ЄвроБаскет-2019

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      Аліна Ягупова
      Аліна Ягупова / ФБУ

      Капітан та лідер жіночої національної збірної України Аліна Ягупова продовжує очолювати рейтинг найрезультативніших баскетболісток відбору на ЄвроБаскет-2019.

      У п’яти матчах кваліфікації Ягупова в середньому набирає 33,0 очка, реалізовуючи 60% кидків з середньої відстані та 52,3% кидків з-за дуги, повідомляє Федерація баскетболу України.

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      Також Ягупова перед останнім туром кваліфікації є найефективнішою гравчинею відбору: окрім 33,0 очка за гру в активі українки 7,2 підбирання, 4,0 передачі, 3,4 перехоплення та 1,6 блок-шота, а її середній рейтинг ефективності складає 35,4 бали – це найкращий показник відбіркового турніру.

      Цікаво, що за перехопленнями Ягупова також у топі – наразі вона друга і поступається за цим статистичним показником представниці збірної Словенії Єві Лісец, у якої 5 перехоплень за гру.

      Нагадаємо, що на збірну України чекає останній вирішальний матч кваліфікації, який команда Горана Бошковича зіграє на виїзді проти Іспанії. Наші дівчата мають хороші шанси на вихід у фінальну частину Єврбаскету, як одна з шести кращих команд серед тих, що посядуть другі місця у восьми групах.

      Протистояння Іспанія – Україна відбудеться 21 листопада. Початок – о 21:00.

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      Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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