Українка Яхно здобула четверту медаль на ЧЄ-2018 з синхронного плавання

20-річна синхроністка Єлизавета Яхно принесла Україні чергову медаль на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту. Українка посіла друге місце в сольній технічній програмі.

У своєму виступі Яхно набрала 91,3517 бала. Золото дісталося росіянці Світлані Колесніченко – 93,4816, бронза – італійці Лінде Черрути – 90,2282.

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У збірної України з синхронного плавання є шанс здобути ще одну медаль на чемпіонаті Європи у Глазго, оскільки попереду командні змагання з технічною програмою.

Нагадаємо, що раніше на цьому чемпіонаті Європи Єлизавета Яхно тричі піднімалася на п'єдестал пошани: в технічній програмі разом з Анастасією Савчук, а також двічі в команді.

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