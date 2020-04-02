Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордоні

Жінка, яка працювала в італійській клініці, прилетіла до Румунії літаком, а до України дісталась на таксі. Прикордонникам про контакт з хворими на коронавірус вона не сказала нічого.

Загалом за місяць прикордонники провели скринінг 2,2 мільйона громадян. Проте лише у 52 виявили підвищену температуру. Жоден з цих 52 громадян, як виявилось після подальшого тестування, не був хворий на коронавірус. Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

До теми Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнеко

У Держприкордонслужбі пояснюють: така мала кількість людей з температурою через те, що багато хто з прибулих йшов на хитрощі. Люди п'ють жарознижувальні препарати та приховують важливу інформацію.

Людина приїжджає, у неї начебто все нормально, а потім через кілька годин вона звертається до лікаря. Зрозуміло, що завдання людини – в'їхати в країну. От у нас був випадок, коли українка, яка в Італії обслуговувала заражених коронавірусом в клініці, прилетіла в Румунію на літаку, а звідти на таксі приїхала в Україну і нічого не сказала. Ось як можна так до цього ставитися, якою потрібно бути людиною – взагалі мізків не мати?

– розповів Дейнеко.

Скринінг проводять два екіпірованих прикордонники. Якщо виявляють людей з ознаками захворювання, то одразу залучають медиків. У Держприкордонслужбі пояснюють: не можна в країну не впустити громадянина України, згідно з Конституцією, незважаючи на те – хворий він чи здоровий.

Хто може потрапити на територію України:

громадяни України;

іноземці, у яких є посвідка на проживання в Україні;

ті, у кого або батьки, або діти – громадяни України;

акредитовані співробітники дипломатичних місій.

З 12 березня – дня оголошення карантину прикордонники пропустили на територію України 650 тисяч громадян. 27 березня закрито кордони і заборонено всі пасажирські перевезення. З цього часу дипломатам вдалось повернути в Україну 145 тисяч осіб.



Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу