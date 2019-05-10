Українка, яка вперше підкорила сім найвищих вершин планети: неймовірні деталі

Свою першу вершину Тетяна Яловчак підкорила у 29 років. І за короткий проміжок часу вже встигла зустріти світанок на Евересті та стати першою українкою, що підкорила сім найвищих вершин світу.

Як з'явилась ідея підкорити Еверест

– У нас був будинок біля аеропорту у Донецьку і всіх евакуювали. 29 травня 2014 року я полетіла, а коли повернулася 14 червня 2014 року вже в Бориспіль, то не було куди. Я вийшла з валізою, а в ній у мене парео, купальники. Я не знала, що робити. Адже це стрес, відверто кажучи.

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– Коли я ходила за місто, полями, лісами, то подумала, що я можу робити краще всього? Ходити! Звідти вже виникла ідея, якщо падати, то з коня. Ну я і подумала, якщо йти, то вже на Еверест.

– Я в листопаді 2015 року це придумала, а у квітні 2016 року вже стартувала експедиція. Люди так не готуються і запам'ятайте – це неправильно. Так робити не треба. Дехто за декілька років починає підготовку – спеціальна їжа, ходьба, пульс, вітаміни.

В мене було по-іншому – мені треба увійти в топ, в номер один, мені треба себе реалізовувати. Мені це треба було для слави, мені хотілося успіху. Тому що мені здається, якщо ти в чомусь номер один, то і до тебе підтягнуться люди номер один. І ви можете вже більше зробити в колаборації.

– Там найважливіше, що треба з собою взяти – сало. Бабуся приготувала мені сало, смалець. І ще обов'язково самогон. Ми по 20 крапель випивали завжди. Це взагалі нормалізує твій живіт. З нами була одна людина-веган, яка переосмислила своє бачення і перейшла на м'ясо. Тому що зелень, яку ти там їси, це неправильно. Тобі там потрібні хліб, яйця, масло, печиво та шоколад. Там можна їсти скільки хочеш, був би тільки апетит.

Сходження на найвищу вершину світу

– У нас було чотири підйоми по 6400 метрів і два підйоми на висоті 7000 метрів. З 5200 метрів виходиш на 5800 – ночівля, 6400 – ночівля, на 7000 – ночівля. І вже з 7000 – газовий балон, костюм, двошарові великі пластикові черевики.



Тетяна Яловчак

– Коли доходиш до 7800 метрів, то вже у тебе апетиту немає, може боліти голова, може бути розлад. Я намагалася зі своїм організмом домовитися та казала: "Я тебе прошу, гора, прийми та відпусти. Я тільки в гості". Потім з 7800 метрів ще один марш-кидок на 8300 метрів – це штурмовий табір. Після 8300 метрів – це вже називається "зона смерті". З одного боку гора, з іншого боку – обрив.



Українка на найвищій вершині світу

– О 06:45 ми були на вершині. 15 хвилин подивилися на цю красу з найвищої точки планети. Раніше, ти це бачив з літака, а тут все наживо.

Дивіться вражаюче відео з Евересту:

Моторошні деталі з підкорення Евересту

– Потім почали спускатися – 23 години без зупинки, лише попивали чай. Ти хотів присісти й заснути, але треба було знайти в собі сили, щоб іти вниз. Ті трупи, які там лежали, вони не лякали, а навпаки були дзвіночком, що будь уважним, зберись, а також заставляли йти далі.

Коли спускалась на 6400 метрах, то я зняла черевики разом з нігтями. У мене нігті відійшли та кров, це взагалі страшно було. Коли ти спускаєшся, то це пекельно боляче, але ти не маєш права думати про те, що тобі боляче. Тому що тобі треба спуститися.

– Після того, як спустишся з вершини, то три місяці жінці не можна вагітніти, а чоловікові зачинати дитину. Тому що ми були дуже ослаблені, нам потрібен був якийсь час на відновлення. У мене нігті були хвилясті.



Свою першу вершину Тетяна Яловчак підкорила у 29 років

– Я відчувала, що клітини мозку відмирають від браку кисню. Я приходила в ресторан і говорила: "Дайте мені те, чим суп їдять". Тобто, я не пам'ятала назву ложки. Спершу це мене розважало, але потім я зрозуміла, що це не смішно.

Підкорення семи найвищих вершин світу

– Те, що я стала другою (першою на Еверест піднялась Ірина Галай, – 24 канал), заставило хотіти ще більш чогось амбіційного. Тому я тоді подумала, що можу підкорити ще сім вершин. Це Ельбрус, Кіліманджаро, Аконкагуа, Еверест, піраміди Карстенс і Костюшка, а також пік Вінсона.

Якщо говорити, що було після семи вершин, то я вирішила відразу переплив Босфор. А ще у мене вийшло піднятись на найвищий вулкан у світі Охос-дель-Саладо. А тепер я подумала, що мені треба на Північний полюс.

– Треба ставити масштабні цілі такі як Еверест. Коли ти зовсім не знаєш, що з цим робити. Тоді з'являться можливості та потрібні люди.