Українка Ястремська несподівано пробилася в 1/4 фіналу турніру в Чикаго

Українка Даяна Ястремська вийшла в чвертьфінал турніру Oracle Challenger Series в Чикаго. У матчі 1/8 фіналу вона обіграла американку Крісті Ан – 7:6 (7:3), 6:4.

Матч тривав 2 години. Українка за цей час реалізувала три брейк-поінти, три рази подала навиліт і допустила п'ять подвійних помилок.

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Суперницею нашої тенісистки в 1/4 фіналу стане 111-я ракетка світу Мона Бартель з Німеччини. Німкеня у своєму поєдинку другого кола також за дві години обіграла третю сіяну Заріну Діяс з Казахстану.

Даяна Ястремська (Україна) – Крісті Ан (США) 2:0 (7:6 (7:3), 6:4)

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