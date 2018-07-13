Українка Ястремська пробилася до півфіналу турніру в Угорщині

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу представницького турніру ITF із призовим фондом 100 тис доларів у Будапешті.

У матчі 1/4 фіналу українка у двох сетах переграла хорватку Тену Лукаш (WTA 266) – 6:3, 6:3. Матч тривав 1 годину 5 хвилин.

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На початку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а потім хорватка вийшла вперед 3:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль. У другому сеті українка повела 4:1 з брейком, однак Лукас скоротила рахунок до мінімального, але Даяна зуміла взяти гейм суперниці і впевнено подала на матч.

У півфінальному матчі Ястремська зіграє проти переможниці зустрічі між восьмою сіяною росіянкою Катериною Александровою та Онс Жабер з Тунісу.

Даяна Ястремська (Україна) – Тена Лукас (Хорватія) 2:0 (6:3, 6:3)