Українка Ястремська продовжує успішні виступи на престижних тенісних турнірах

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до чвертьфіналу представницького турніру ITF із призовим фондом 100 тис. доларів Hungarian Pro Circuit Ladies Open у Будапешті.

Українка обіграла в двох сетах сьому сіяну Маркету Вондроушову з Чехії 7:6 (6), 6:2.

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У першому сеті Ястремська поступалася з рахунком 2:4, після чого виграла три гейми, але не змогла подати на сет, не реалізувавши чотири сетбола. Потім чешка зуміла перевести гру на тай-брейк, у якому Ястремська вела 4-:2, проте перший сетбол заробила Вондроушова, повівши 6:5, який Даяні вдалося відіграти, а потім виграти сет.

Другий сет наша тенісистка почала більш впевнено, вигравши чотири гейми поспіль, а в шостому геймі змогла відіграти у Маркети два брейк-поінти. Суперниці насилу вдалося виграти гейм на своїй подачі, після якого одеситка успішно подала на матч.

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Ястремська в чвертьфіналі зіграє проти хорватки Тени Лукас, яка вибила другу сіяну Ван Яфань. Раніше тенісистки не зустрічалися.