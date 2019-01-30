Українка Ястремська стала автором найкращого удару дня на турнірі в Таїланді: відео

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла китаянку Шуай Пен і вийшла в 1/4 фіналу турніру в Хуахіні (Таїланд).

У цьому матчі 18-річна українка виконала найкращий удар ігрового дня. Про це повідомляє офіційний канал WTA.

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Дивіться відео найкращого удару дня від Даяни Ястремської



24 канал писав, що батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр прокоментував відмову своєї доньки виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. За його словами, тенісистка була готова зіграти за "синьо-жовтих" два матчі попри трагедію, яка сталася у їх родині.

Однак, згодом стало відомо, що Даяна Ястремська таки зіграє за національну збірну України в Польщі в рамках Кубка Федерації.

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