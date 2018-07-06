Українка Ястремська вийшла у півфінал престижного турніру в Італії

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 127) успішно подолала чвертьфінальний бар'єр на грунтовому 60-тисячнику в Італії.

В 1/4 стадії 18-річна одеситка обіграла свою колишню співвітчизницю 20-річну Анастасію Зарицьку, яка нині представляє Чехію, – 7:6 (8:6), 6:4.

У стартовому сеті Ястремська вела з рахунком 5:4, однак не втримала перевагу, і суперниця перевела гру на тай-брейк, в ході якого Даяна відіграла один сетбол.

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У півфіналі турніру українська тенісистка зіграє проти 30-річної іспанки Сільвії Солер-Еспіноси. Це буде вже третя зустріч між тенісистками на турнірах ITF Pro Circuit, і обидва попередні матчі виграла Даяна: в 2016 році вона перемогла Солер-Еспіноса на хардовому 100-тисячнику в Єгипті, а в минулому сезоні – на грунтовому 60-тисячнику в Угорщині, де в результаті стала чемпіонкою.

Зазначимо, що діючою переможницею турніру в Римі є українка Катерина Козлова.

Даяна Ястремська (Україна) - Анастасія Зарицька (Чехія) – 2:0 (7:6 (8:6), 6:4)