23:53
1 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пугачова просить 40 мільйонів допомоги. Розслідування 60-річної давнини
      Вєсті Кремля
      21:10, сьогодні
      Вєсті.UA: Обезголовлене суспільне мовлення. Добкін опанував нову професію
      Вєсті.UA
      20:13, сьогодні
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Українка Ястремська вкотре визнана найкращою на турнірі в Таїланді: відео

      496 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська / WTA

      1 лютого Даяна Ястремська вийшла в півфінал турніру в Таїланді, обігравши в двох сетах екс-першу ракетку світу Гарбінє Мугурусу.

      Прийом подачі Мугуруси українкою Ястремською став найкращим моментом ігрового дня на турнірі в Хуахіні.

      Читайте також: Ястремська феєрично розгромила екс-першу ракетку світу, найкращі удари матчу: відео

      Дивіться відео найкращого прийому дня Даяни Ястремської


      Цікаво, що це вже другий момент за участі українки, який визнаний найкращим на цьому турнірі. У матчі з Шуай Пен Ястремська виконала найкращий удар ігрового дня.

      У півфіналі змагань Даяна Ястремська зіграє проти Магди Лінетт (Польща, WTA 98). У сезоні-2018 Ястремська обіграла польку на двох тай-брейках в кваліфікації турніру в Нью-Хейвені.

      24 канал писав, що батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр прокоментував відмову своєї доньки виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. За його словами, тенісистка була готова зіграти за "синьо-жовтих" два матчі попри трагедію, яка сталася у їх родині.

      Читайте також: Відома тенісистка таки зіграє за збірну України на Кубку Федерації

      Однак, згодом стало відомо, що Даяна Ястремська таки зіграє за національну збірну України в Польщі в рамках Кубка Федерації.

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

      Теги: Даяна Ястремська Теніс Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      сьогодні , 22:24 Головні новини 1 лютого: примусове перейменування УПЦ МП і нові рейси лоукостів в Україну
      1833
      Хто веде популістів до влади?
      сьогодні , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 625
      Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      сьогодні , 21:00 Куди піти в Одесі: найчарівніші місця перлини України
      Наталя Боднар 238
      Кремль дестабілізує Європу
      сьогодні , 20:00 Кремль дестабілізує Європу
      Ігор Лапін 1053
      Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      сьогодні , 19:02 Як кандидати дивують виборців: від крадених шапок з Давосу до спаленого Range Rover
      Ірина Поліщук 861
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Андре Грайпель – переможець велобагатоденки Tour Down Under
       22 січня 2013 , 15:28
      Маркевич шокований тим, як пропустив "Дніпро". ВІДЕО
       23 листопада 2014 , 07:25
      "Динамо" переграло "Дніпро" на його території
       9 серпня 2015 , 21:26
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук