Українка Ястремська вперше потрапила в топ-100 найсильніших тенісисток світу
18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в кар'єрі увійшла в число ста кращих тенісисток планети.
Ястремська піднялася на 27 позицій і займає 100 місце в рейтингу (643 очок). Українка стала першою тенісисткою, яка народилася в 2000 році, якій вдалося піднятися в сотню найсильніших жінок у тенісі.
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Даяна стала п'ятою представницею України (після Еліни Світоліної, Лесі Цуренко, Катерини Козлової та Катерини Бондаренко) у першій сотні світової класифікації.
Також новий особистий рекорд встановила Марта Костюк – 16-річна українка піднялася на п’ять рядків і посіла 129-е місце.
Джерело: 24 Канал
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