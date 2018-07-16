Українка Ястремська вперше потрапила в топ-100 найсильніших тенісисток світу

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше в кар'єрі увійшла в число ста кращих тенісисток планети.

Ястремська піднялася на 27 позицій і займає 100 місце в рейтингу (643 очок). Українка стала першою тенісисткою, яка народилася в 2000 році, якій вдалося піднятися в сотню найсильніших жінок у тенісі.

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Даяна стала п'ятою представницею України (після Еліни Світоліної, Лесі Цуренко, Катерини Козлової та Катерини Бондаренко) у першій сотні світової класифікації.

Також новий особистий рекорд встановила Марта Костюк – 16-річна українка піднялася на п’ять рядків і посіла 129-е місце.