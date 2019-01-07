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      РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      Українка Ястремська здолала досвідчену німкеню на турнірі у Хобарті

      116 Читать новость на русском
      Даяна Ястремська
      Даяна Ястремська

      Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру WTA International в Хобарті (Австралія).

      Українка у двох сетах впоралася з опором Лаури Зігемунд з Німеччини (6:3, 6:1).

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      Матч тривав 1 годину 15 хвилин. За час проведений на корті 59 ракетка світу Ястремська, зробила 2 подачі на виліт, допустивши при цьому лише одну помилку і реалізувавши 5 з 14 брейкпоінтів. Німкеня, яка займає 110 позицію в рейтингу WTA, також двічі подала навиліт, зробивши 4 подвійні помилки і реалізувала 1 з 4 брейкпоінтів.

      Наступною суперницею Даяни Ястремської в Хобарті стане переможниця матчу між п'ятою сіяної Анастасією Павлюченковою (Росія) і Вірою Лапко (Білорусь).

      Зазначимо, що Катерина Козлова в основну сітку Хобарта пробилася в якості "лакі-лузера", але своїм шансом тенісистка з Миколаєва не скористалася, розгромно поступившись 21-річній бельгійці Грет Міннен, яка в рейтингу WTA стоїть за межами топ-300.

      Лаура Зігемунд – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 1:6)

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      Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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