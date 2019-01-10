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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      Українка Ястремська зупинилася за крок до півфіналу на престижному турнірі в Австралії

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      Ястремська програла у півфіналі
      Ястремська програла у півфіналі / twitter.com

      18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до півфіналу на престижному турнірі в Хобарті (Австралія). Українка програла Белінді Бенчіч.

      Більш іменита суперниця зуміла перемогти Ястремську у двох сетах 7:6 (7:2), 6:3.

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      На старті першого сету швейцарка, яка посідає 55 місце в рейтингу WTA, зуміла двічі перемогти на подачі Даяни. Однак українка знайшла в собі сили відігратися. За рахунку 5:4 на свою користь Ястремська не реалізувала два сет-боли. На тай-брейку Бенчіч не залишила шансів Ястремській, перемігши 7:2.

      Другий сет активніше розпочала саме українка. Даяна взяла подачу Бенчіч і захистила свою. Проте 21-річна швейцарка не тільки відігралася, але й вийшла вперед у поєдинку. Два брейки дозволили Белінді виграти сет з рахунком 6:3 та вибити українку зі змагань.

      За матч, який тривав понад годину, Ястремська подала чотири ейси та тричі допустила подвійну помилку. Бенчіч же подала шість ейсів і 5 разів зробила подвійну помилку.

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      Теги: Теніс Спорт Даяна Ястремська
      Джерело: 24 Канал
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