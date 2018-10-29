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      Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону

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      Юлія Єлістратова – переможниця загального заліку Кубка Європи
      Юлія Єлістратова – переможниця загального заліку Кубка Європи / ФТУ

      Найкраща тріатлоністка України Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018.

      На фінальному етапі в португальському архіпелазі Мадейра українка посіла третє місце. При цьому, Єлістратова, звично для себе, показала найкращий час в бігу, що власне, і дозволило їй піднятися на п'єдестал, пише Xsport.

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      Таким чином, українка завоювала третю медаль в сезоні Кубка Європи. Завдяки перемогам в Дніпрі і Аланьї, третьому місцю на Мадейрі і 15-му в Тарту Єлістратова набрала 1044 очки і в четвертий раз в кар'єрі виграла Кубок Європи.

      Зазначимо, що в жовтні Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу і, разом з бронзою Мадейри, це дозволило їй піднятися на 35-е місце в рейтингу олімпійської кваліфікації, а також утриматися в топ-50 світового рейтингу ITU – 48-е місце .

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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