Українка Єлістратова вчетверте виграла загальний залік Кубка Європи з тріатлону

Найкраща тріатлоністка України Юлія Єлістратова виграла загальний залік Кубка Європи-2018.

На фінальному етапі в португальському архіпелазі Мадейра українка посіла третє місце. При цьому, Єлістратова, звично для себе, показала найкращий час в бігу, що власне, і дозволило їй піднятися на п'єдестал, пише Xsport.

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Таким чином, українка завоювала третю медаль в сезоні Кубка Європи. Завдяки перемогам в Дніпрі і Аланьї, третьому місцю на Мадейрі і 15-му в Тарту Єлістратова набрала 1044 очки і в четвертий раз в кар'єрі виграла Кубок Європи.

Зазначимо, що в жовтні Єлістратова вперше за три роки виграла етап Кубка світу і, разом з бронзою Мадейри, це дозволило їй піднятися на 35-е місце в рейтингу олімпійської кваліфікації, а також утриматися в топ-50 світового рейтингу ITU – 48-е місце .

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