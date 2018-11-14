Українка з дітьми опинилася в епіцентрі жахливої пожежі в Каліфорнії: моторошне відео

Українка Елла Проценко опинилася у вогняній пастці каліфорнійської пожежі. Відео, на якому жінка з дітьми в машині намагалася вибратися з пожежі, набрало понад 2 мільйони переглядів.

Про це постраждала українка повідомила у "Голосі Америки", йдеться на сторінці програми у Facebook.

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Від перегляду відео аж мурашки по шкірі – маленькі діти, що їхали разом з жінкою, опинилися просто в епіцентрі пожежі. Вони молилися та просили допомоги.

Потерпіла українка Елла Проценко розповіла, що всі люди, які їхали разом з нею, опинилися у вирі вогню за три хвилини до того, як туди прибули пожежники та поліція.



Лісові пожежі в Каліфорнії

"Вітер був неймовірно сильний, а вогонь поширювався за секунди. Він буз з одного боку гори і за декілька хвилин перетнув величезну трасу у 5 смуг на протилежну сторону", – сказала потерпіла.

Ми опинилися в епіцентрі пожежі, і тоді я зрозуміла, що ми в пастці. Я дуже сильно боялася за моїх дітей. В такі моменти виникає мільйон думок. Ти їдеш і розумієш, що боїшся. Я реально відчула смак смерті та страшне відчуття, що мої діти загинуть зараз,

– відповіла Елла.

Українка розповіла, що коли на машину хлинули іскри з вогню, вона зібралася з духом і вирішила, що повинна врятувати свої дітей, адже відповідальність за їхнє життя – на ній.

"Я прийняла рішення поїхати проти "течії" пожежі. Я показувала іншим машинам, щоб вони розверталися і їхали у зворотню сторону, бо там не можна було проїхати", – додала Елла Проценко.

Відео українки, що попинилася з дітьми в епіцентрі каліфорнійської пожежі

Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. Вогонь знищив кілька тисяч будівель і наразі відомо про загибель 42 жителів штату.