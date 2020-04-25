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      Українка з невеликого села створила додаток, яким користуються мільйони: мотивуюча історія

      Зроблено в Україні -

      Українка Вікторія Рєпа, яка народилася у невеликому селі на Донеччині, створила стартап BetterMe. Тепер цей проєкт допомагає мільйонам людей у світі підтримувати здоровий спосіб життя, а дівчина вмить стала відомою.

      Більше про те, що передбачає стартап та як українка вирішила його створити – читайте у програмі 24 каналу "Зроблено в Україні".

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      Вікторія Рєпа з дитинства була максималісткою і мріяла стати кращою версією себе. А зараз допомагає досягти досконалості мільйонам людей в усьому світі. Вона стала співзасновницею проєкту BetterMe, який розробляє додатки для занять спортом, правильного харчування і здорового способу життя.

      ► Вікторія Рєпа – з Донеччини

      Дівчина народилась на Донеччині у маленькому селі. У шкільному віці любила читати книжки про бізнес. Це захоплення привело її на магістратуру у Київську школу економіки та у фінансовий менеджмент. Згодом Рєпа вирішила змінити сферу: закінчила IT-курси та почала працювати в українській компанії, яка розробляє програми для інших країн.

      рєпа
      Вікторія Рєпа / Фото vctr.media

      ► Робота над стартапом BetterMe почалася у 2016 році

      Здоров'я та фітнес завжди цікавить будь-яку аудиторію. Вікторія Рєпа зазначила, що особливо це актуально для США, де 7 із 10 людей мають надлишкову вагу. У 2016 році дівчина разом із колегою Віталієм Лаптенком запустили мобільний додаток BetterMe для тих, хто хоче схуднути.

      лаптенко
      Віталій Лаптенко / Фото mc.today

      У застосунку потрібно вказати свій зріст, вагу, переваги в їжі та очікуваний результат. Після цього програма підбирає індивідуальні тренування та систему харчування.

      Однак розробники не обмежилися лише схудненням. Зараз BetterMe – це ціла система мобільних додатків, які допомагають підтримувати здоровий спосіб життя:

      • вправи для чоловіків;
      • йога та медитації;
      • ходьба та біг;
      • жіночий календар.

      ► BetterMe завантажили понад 50 мільйонів разів

      Попри шалену конкуренцію, українські програми високо оцінили у США. Додатки BetterMe завантажили понад 50 мільйонів користувачів у світі, приблизно пів мільйона оформили платну підписку. Українська команда пояснила таку популярність тим, що застосунки дають готові інструменти для турботи про себе, допомагають людям віднайти гармонію та стати щасливішими.

      BetterMe
      Застосунок BetterMe / Фото anywellmag.com

      Мій робочий девіз – спочатку робимо, а потім покращуємо. Якщо надто довго думати, людина може перегоріти, а її ідея втратить актуальність,
      – сказала співзасновниця BetterMe.

      У 2020 році журнал Forbs включив співзасновницю стартапу BetterMe до рейтингу "30 до 30". Вікторія Рєпа опинилася серед найуспішніших особистостей Європи до 30 років у галузі "Технології". Дівчина радить початківцям не боятися швидких рішень та довіряти інтуїції.

      Автор: Марченко Олена
      Теги: Новини Донецька Здорове життя Зроблено в Україні
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