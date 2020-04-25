Українка з невеликого села створила додаток, яким користуються мільйони: мотивуюча історія

Українка Вікторія Рєпа, яка народилася у невеликому селі на Донеччині, створила стартап BetterMe. Тепер цей проєкт допомагає мільйонам людей у світі підтримувати здоровий спосіб життя, а дівчина вмить стала відомою.

Більше про те, що передбачає стартап та як українка вирішила його створити – читайте у програмі 24 каналу "Зроблено в Україні".

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Вікторія Рєпа з дитинства була максималісткою і мріяла стати кращою версією себе. А зараз допомагає досягти досконалості мільйонам людей в усьому світі. Вона стала співзасновницею проєкту BetterMe, який розробляє додатки для занять спортом, правильного харчування і здорового способу життя.

► Вікторія Рєпа – з Донеччини

Дівчина народилась на Донеччині у маленькому селі. У шкільному віці любила читати книжки про бізнес. Це захоплення привело її на магістратуру у Київську школу економіки та у фінансовий менеджмент. Згодом Рєпа вирішила змінити сферу: закінчила IT-курси та почала працювати в українській компанії, яка розробляє програми для інших країн.



Вікторія Рєпа / Фото vctr.media

► Робота над стартапом BetterMe почалася у 2016 році

Здоров'я та фітнес завжди цікавить будь-яку аудиторію. Вікторія Рєпа зазначила, що особливо це актуально для США, де 7 із 10 людей мають надлишкову вагу. У 2016 році дівчина разом із колегою Віталієм Лаптенком запустили мобільний додаток BetterMe для тих, хто хоче схуднути.



Віталій Лаптенко / Фото mc.today

У застосунку потрібно вказати свій зріст, вагу, переваги в їжі та очікуваний результат. Після цього програма підбирає індивідуальні тренування та систему харчування.

Однак розробники не обмежилися лише схудненням. Зараз BetterMe – це ціла система мобільних додатків, які допомагають підтримувати здоровий спосіб життя:

вправи для чоловіків;

йога та медитації;

ходьба та біг;

жіночий календар.

► BetterMe завантажили понад 50 мільйонів разів

Попри шалену конкуренцію, українські програми високо оцінили у США. Додатки BetterMe завантажили понад 50 мільйонів користувачів у світі, приблизно пів мільйона оформили платну підписку. Українська команда пояснила таку популярність тим, що застосунки дають готові інструменти для турботи про себе, допомагають людям віднайти гармонію та стати щасливішими.



Застосунок BetterMe / Фото anywellmag.com

Мій робочий девіз – спочатку робимо, а потім покращуємо. Якщо надто довго думати, людина може перегоріти, а її ідея втратить актуальність,

– сказала співзасновниця BetterMe.

У 2020 році журнал Forbs включив співзасновницю стартапу BetterMe до рейтингу "30 до 30". Вікторія Рєпа опинилася серед найуспішніших особистостей Європи до 30 років у галузі "Технології". Дівчина радить початківцям не боятися швидких рішень та довіряти інтуїції.