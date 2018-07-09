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Українка з рекордом перемогла на чемпіонаті Європи з легкої атлетики: відео

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з рекордом виграла чемпіонат Європи (U-18) в угорському Дьєрі.

Магучіх завоювала золото в стрибках у висоту та результатом 1,94 м українка встановила новий рекорд чемпіонатів Європи в своєму віці.

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Свій шлях до перемоги Ярослава почала з висоти 1,79 м, яку взяла з першої спроби. Також першими стрибками вона подужала висоти 1,83 і 1,86 м. Власне, остання висота вже гарантувала українці золото, оскільки срібна призерка - фінка Джессіка Кяхяря, хоч і взяла 183 см з першої спроби, встановивши особистий рекорд, з висотою 186 см не впоралася взагалі.

Магучіх підкорила планку на висоті 1,94 м, що є новим рекордом чемпіонатів Європи (U-18). Чинним світовим рекордом в цій дисципліні явлється результат в 1,96 м.

Для України це була четверта медаль на юніорському чемпіонаті Європи: "синьо-жовта" збірна закінчила виступи з трьома золотими та однією срібною медалями.

Теги: Новини спорту Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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