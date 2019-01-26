Українка Завацька з перемоги стартувала на турнірі WTA в Росії, Калініна – вибула

Українка Катаріна Завацька здобула перемогу в першому раунді кваліфікації турніру WTA в Санкт-Петербурзі.

Українська тенісистка перемогла Терезу Сміткову, що займає 136 місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:2, 3:6, 6:3.

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Матч тривав 1 годину 55 хвилин. За цей час Завацька зробила 1 ейс, 5 брейків і допустила 5 подвійних помилок. На рахунку Сміткової 4 подачі навиліт, 3 з 8 реалізованих брейк-поінтів і 5 помилок при введенні м'яча в гру.

Інша українка Ангеліна Калініна не змогла вийти до другого кола кваліфікації турніру в Санкт-Петербурзі, в першому раунді поступившись швейцарці Белінді Бенчіч, що займає 49 місце в світовому рейтингу, з рахунком 2:6, 1:6.

Матч тривав 59 хвилин. За цей час Бенчіч зробила 2 ейси, 5 брейків і допустила 1 невимушену помилку. На рахунку Калініної 3 подачі навиліт, 1 з 3 реалізований брейк-поінт і 4 помилки при введенні м'яча в гру.

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У другому колі кваліфікації турніру в Санкт-Петербурзі Катаріна Завацька зіграє проти Кеті Болтер з Великобританії.

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