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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Українка завоювала бронзу на континентальному Кубку з легкої атлетики

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Анна Ярощук-Рижикова
Анна Ярощук-Рижикова / ДНЕПР ЭКСПРЕСС

Українки гідно представили Європу на континентальному Кубку з легкої Атлетики. В забігу на 400 метрів з бар’єрами наша Анна Ярощук-Рижикова фінішуала третьою, пропустивши вперед лише двох суперниць.

Українка не зуміла випередити американку Літл та ямайку Рассел. При цьому у погоні за маститими конкурентками, бронзова призерка зуміла продемонструвати свій найкращий результат в сезоні – 54,47 секунди.

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Найкращий результат сезону показала і Наталія Прищепі, яка захищала честь Європи на дистанції 800 метрів. Чинна чемпіонка старого світу уперше в сезоні вибігла із двох хвилин, утім фінішувала лише четвертою. 

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Теги: Спорт Легка атлетика
Джерело: 24 Канал
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