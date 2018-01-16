Українка здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі Australian Open
16:12, сьогодні 612 Читать новость на русском
Четверта українська тенісистка Леся Цуренко пройшла до другого раунду Australian Open після перемоги над росіянкою Наталією Віхлянцевою.
Про це повідомляє Іsport.
У першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Леся Цуренко виграла гру у росіянки Наталії Віхлянцевої. У наступному раунді Цуренко зіграє проти полячки Агнешки Радванської.
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До слова, вперше в історії українського тенісу у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії його представлятимуть чотири учасниці: Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Леся Цуренко.
Результати гри:
Леся Цуренко – Наталія Віхлянцева – 3:6 6:3 6:4
Джерело: 24 Канал
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