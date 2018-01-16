Українка здобула вольову перемогу над росіянкою на турнірі Australian Open

Четверта українська тенісистка Леся Цуренко пройшла до другого раунду Australian Open після перемоги над росіянкою Наталією Віхлянцевою.

Про це повідомляє Іsport.

У першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії Леся Цуренко виграла гру у росіянки Наталії Віхлянцевої. У наступному раунді Цуренко зіграє проти полячки Агнешки Радванської.

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До слова, вперше в історії українського тенісу у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії його представлятимуть чотири учасниці: Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Результати гри:

Леся Цуренко – Наталія Віхлянцева – 3:6 6:3 6:4