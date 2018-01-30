Українка зняла кліп для культової співачки Pink: опублікували відео
04:38, сьогодні 582 Читать новость на русском
Український фотограф Саша Самсонова, яка живе в США, зняла кліп на пісню Pink "Wild hearts can not be broken".
Про це пише Buro24/7.
Чорно-білий кліп співачка присвятила дітям усього світу. Pink закликала своїх прихильників зробити пожертвування організації UNICEF.
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"Немає такої мотузки, щоб мене зв'язати, немає такої плівки, щоб закрити цей рот", – співає співачка.
Джерело: 24 Канал
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