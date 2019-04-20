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      Україна зробила унікальні прикраси зі срібла та встановила рекорд: захопливі фото

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      Ювелір Ірина Гальченко зробила зі срібла зразки більше півсотні порід собак та встановила рекорд України. Задум уже став новим ювелірним брендом, із яким українка хоче познайомити світ.

      Майстриня не довіряє комп'ютеру та 3D-принтерам. Кожну тварину малює вручну, далі ще дев'ять етапів роботи. І кілька секретних, наприклад, спосіб створення срібної шерсті.

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      Для втілення максимальної портретної схожості майстриня навіть створила спеціальні інструменти. Перед тим, як взятись до справи, ретельно вивчає кожну породу та консультується з кінологами. 

      Дивіться фото вражаючих робіт ювеліра з Харкова:

      "Хочеться зробити, якщо не всі породи собак, то максимальну кількість. І подати заявку на рекорд Гіннеса", – розповіла рекордсменка України Ірина Гальченко.

      харків срібло
      Ручна робота зі срібла

      Для здійснення мрії Ірини знадобиться не один рік, адже попереду ще близько 450 порід.

      харків срібло
      Прикраса зі срібла

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      Теги: Новини Харкова Новини України Світ тварин
      Джерело: 24 канал
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