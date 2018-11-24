Українки Ганна Охота та Марія Бова завоювали срібні медалі на Чемпіонаті світу з боксу

Одразу дві українки – Ганна Охота та Марія Бова – завоювали срібні медалі Чемпіонату світу з боксу серед жінок

У фіналі у ваговій категорії до 48 кілограмів Ганна Охота поступилася п'ятиразовій чемпіонці світу та призерці Олімпійських ігор Чунгнейджанг Мері Ком Хмангте з Індії.

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Щодо Марії Бова, то вона теж програла свій фінальний поєдинок у ваговій категорії до 64 кілограм – китаянці Дань Доу рішенням суддів.

Нагадаємо, Чемпіонат світу з боксу серед жінок відбувається у індійському Нью-Делі.