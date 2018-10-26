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      Українки Козлова та Лопатецька впевнено вийшли у чвертьфінал на турнірі в Канаді

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      Дарина Лопатецька та Катерина Козлова
      Дарина Лопатецька та Катерина Козлова

      Українки Катерина Козлова та Дар'я Лопатецька впевнено вийшли до чвертьфіналу на турнірі ITF Challenger Banque Nationale de Saguenay в канадському Сагенеї.

      В 1/8 фіналу Катерина Козлова обіграла 17-річну канадку Олександру Ваграмом – 6:2, 6:0.

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      Катерина проведе свій перший чвертьфінал на турнірі ITF Pro Circuit з липня, коли стала чвертьфіналісткою 80-тисячника в чеському Оломоуці, поступившись майбутній чемпіонці Фіоні Ферро з Франції.

      Суперницею 24-річної українки в чвертьфіналі турніру в Сагенеї стане ще одна представниця Канади Кетрін Себова. Раніше тенісистки не зустрічалися.

      Також в чвертьфінал Сагенея вийшла 15-річна Дарина Лопатецька. У матчі з француженкою Манон Арканьолі українка перемогла з рахунком 6:0, 5:7, 6:2.

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      Поєдинок тривав 2 години і 18 хвилин. За цей час тенісистки обійшлися без ейсів і зробили по п'ять подвійних помилок, однак українка реалізувала 9 брейк-пойнтів, а француженка – 5.

      Зазначимо, що до Санегея Лопатецька виступала тільки на 15-тисячниках в Туреччині та Угорщині, обидва з яких виграла. У своєму дебютному чвертьфіналі 60-тисячника українка зустрінеться з шостою сіяною француженкою Джесікою Понше.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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