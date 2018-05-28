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Українки на Rolland Garros: Цуренко вирвала перемогу, Бондаренко їде додому

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Леся Цуренко продовжує боротьбу на Rolland Garros
Леся Цуренко продовжує боротьбу на Rolland Garros / Getty images

У матчі першого кола на Відкритому чемпіонат Франції українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла здолати представницю Хорватії Донну Векіч.

Українка розпочала поєдинок з 0:3, потім взяла два гейми поспіль, проте на більше не спромоглась. Перший сет закінчився з рахунком 2:6 на користь хорватської спортсменки.

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Початок другої частини поєдинку був за Бондаренко, але дуже скоро знову опинилась у ролі наздоганяючої. 4:6 – у друге коло пройшла хорватка Векіч.

В іншому поєдинку першого кола Rolland Garros друга ракетка України Леся Цуренко зійшлась із представницею Швейцарії Штефані Фьогеле.

У трьох сетах перемогу здобула українка.

У першому сеті Цуренко поступилась, проте, другий сет закінчився з рахунком 6:2 на табло і домінуючою перевагою українки.

Здобувши психологічну впевненість, у третьому сеті українка повела з рахунком 5:0. Проте, щоб здобути перемогу, довелось ще трохи поборотись.

У підсумку – 4:6, 6:2, 6:2. У другому колі Відкритого чемпіонату Франції Леся Цуренко зустрінеться з американкою Коко Вандевей.

Нагадаємо, днем раніше дебютну перемогу на цьогорічному Rolland Garros здобула перша ракетка України та четверта у світовому рейтингу Еліна Світоліна.

Теги: Новини Франції Теніс Новини спорту Новини України
Джерело: 24 Канал
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