Українки перемогли на олімпіаді з математики у Європі

Українська команда перемогла на Європейській олімпіаді з математики для дівчат із загальним результатом 115 балів. Другу та третю сходинки в командному заліку посіли команди з Польщі та Болгарії із загальним результатом команд 110 та 105 балів відповідно.

Змагання – написання робіт – тривало 2 дні, з 9 до 10 квітня. Щодня учасниці вирішували по три задачі. За кожну з них вони могли отримати від 0 до 7 балів. Оцінювали не лише правильність, а й оригінальність рішень, повідомили в Міносвіти.

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Зокрема, українки отримали такі нагороди:

Катерина Горох (учениця 11-го класу КПНЛ №145) – золота медаль (31 бал);

Карина Нечипорук (учениця 11-го класу ліцею №208) – золота медаль (35 балів);

Влада Петрусенко (учениця 11-го класу Новопечерської школи) – золота медаль (33 бали);

Олеся Білик (учениця 11-го класу КПНЛ № 145) – бронзова медаль (16 балів).

В особистій першості перемогла учасниця з Сербії Єлена Іванчич, яка усі завдання розв’язала з найвищим результатом та загалом отримала 42 бали.

Загалом найбільшу кількість балів у командному заліку отримала команда зі США – 125 балів. Однак вони брали участь у змаганнях поза конкурсом, саме тому першість дісталася українській команді, яка за сумою балів посіла 2 сходинку.

У змаганнях від України брала участь ще одна команда молодших дівчат. Вони вибороли 3бронзові медалі та 1 спеціальну відзнаку.