Українки Старікова та Басова вибороли срібло на етапі Кубка світа з велотреку
Українські велосипедистки Любов Басова і Олена Старикова завоювали срібло в спринті на шостому етапі Кубка світу з велотреку в Гонконзі.
На шляху до перемоги українки поступилися лише господаркам змагань – китайському дуету Жунхон Лін/Тянсі Чжон. У фінальному заїзді українки програли 0,5 секунди.
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За підсумками шести етапів Кубка світу українки також посіли друге місце у командному спринті.
Нагадаємо, що минулого тижня Старікова виборола срібло в індивідуальному спринті, а Басова бронзу в кейріні на п'ятому етапі Кубку світу з велотреку.
Джерело: 24 Канал
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