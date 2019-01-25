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      Українки Старікова та Басова вибороли срібло на етапі Кубка світа з велотреку

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      Любов Басова та Олена Старікова
      Любов Басова та Олена Старікова / Фото з відкритих джерел

      Українські велосипедистки Любов Басова і Олена Старикова завоювали срібло в спринті на шостому етапі Кубка світу з велотреку в Гонконзі.

      На шляху до перемоги українки поступилися лише господаркам змагань – китайському дуету Жунхон Лін/Тянсі Чжон. У фінальному заїзді українки програли 0,5 секунди.

      Читайте також: Українка Старікова здобула золото Кубка світу, перемігши двох чемпіонок світу

      За підсумками шести етапів Кубка світу українки також посіли друге місце у командному спринті.

      Нагадаємо, що минулого тижня Старікова виборола срібло в індивідуальному спринті, а Басова бронзу в кейріні на п'ятому етапі Кубку світу з велотреку.

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      Теги: Спорт Велоспорт
      Джерело: 24 Канал
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