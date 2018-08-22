Українки у феєричному матчі перемогли росіянок на чемпіонаті світу з футзалу і вийшли у півфінал

Команда Олега Шайтанова мінімально здолала головних конкурентів у боротьбі за перше місце групи А – збірну Росії. Обидві збірні до звітного протистояння не втратили жодного очка, тож ця зустріч була чудовою змогою для переможця відірватися від суперника на 3 пункти.

Росія – Україна 1:2

Голи: Нікітіна, 1 – Дударчук, 7, 14.

Втім, поєдинок для українок розпочався не найкращим чином. Зусиллями Нікітіної росіянки вже на другій хвилині вийшли вперед. Однак, після цього ініціативу вдалося перехопити нашій збірній, повідомили у Федерації футзалу України.

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За 5 хвилин відновити статус-кво вдалося футзалістці полтавського "ПЗМС" Юлії Дударчук. А на 13-й хвилині Дударчук оформила дубль, вперше вивівши українок вперед. До перерви рахунок залишився незмінним.

Після відпочинку росіянки намагалися створювати якомога більше небезпеки біля воріт Олени Цикаленко. Найкращу можливість збірна Росії втратила під час розіграшу штрафного удару. Ворота підопічних Шайтанова врятувала поперечка.

Втім, і українки раз-по-раз проводили гострі контратаки, використовуючи помилки суперника. На останніх хвилинах наші суперниці випустили п’ятого польового, але це їм не допомогло. Зрештою, 2:1 – збірна України здобуває третю перемогу поспіль у групі А.

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Останнім суперником нашої збірної на шляху до першого місця групи А вже у четвер, 23 серпня, стане Ізраїль. Початок зустрічі о 13:00.

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