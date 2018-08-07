Українки виграли срібні нагороди на Чемпіонаті Європи із синхронного плавання
Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали "срібло" Чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів.
Читайте також: Українці стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду
Яхно і Савчук отримали за свій виступ 93.4000 бали, принісши до скрабнички України вже 6 медаль у синхронному плаванні. Відтепер в активі наших спортсменок 1 золота та 5 срібних.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"2 червня 2010 , 18:20
Перегони: Пілоти хочуть користуватися системою DRS вже цього року1 квітня 2013 , 09:36
Блохін може покинути "Динамо" вже цього місяця2 грудня 2013 , 20:39
"Шахтар" - "Металіст". Анонс9 серпня 2014 , 13:15