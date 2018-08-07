Українки виграли срібні нагороди на Чемпіонаті Європи із синхронного плавання

Українські синхроністки Єлизавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали "срібло" Чемпіонату Європи в довільній програмі дуетів.

Читайте також: Українці стали чемпіонами Європи зі стрибків у воду

Яхно і Савчук отримали за свій виступ 93.4000 бали, принісши до скрабнички України вже 6 медаль у синхронному плаванні. Відтепер в активі наших спортсменок 1 золота та 5 срібних.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24