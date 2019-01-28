Українки Ястремська та Козлова впевнено стартували на турнірі WTA в Таїланді

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Катерина Козлова виграла матчі першого кола турніру категорії International в Хуахіні (Таїланд).

У першому раунді змагань Даяна Ястремська за 54 хвилини упевнено переграла голландку Аранчу Рус – 6:0, 6:3.

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Перший сет завершився розгромом для суперниці Ястремської. Рус виграла в два рази менше очок і не змогли забрати жодного гейму. На прийомі їй вдалося виграти всього 3 розіграши. У другій партії представниці Нідерландів вдалося виграти три гейми і відіграти 4 матчболи, але на підсумковому результаті це ніяк не позначилося.

У свою чергу, Катерина Козлова у стартовому поєдинку проти швейцарки Конні Перрін здобула перемогу в трьох сетах – 6:4, 3:6, 6:3.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. За час, проведений на корті, Козлова жодного разу не подала навиліт, двічі допустила подвійну помилку і взяла 7 геймів на прийомі. Перрен ж оформила 5 ейсів, двічі помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 6 брейк-поінтів з 9-ти.

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У наступній стадії змагань Даяна зіграє проти переможниці матчу Пен Шуай – Хлое Паке, а Катерина проти шостої сіяної Айли Томлянович з Австралії.

Даяна Ястремська – Аранча Рус 2:0 (6:0, 6:3)

Катерина Козлова – Конні Перрін 2:1 (6:4, 3:6, 6:3)

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