Українку жорстоко вбили у США: що про це відомо

Молоду 23-річну українку Тетяну Гужву ймовірно вбив власний чоловік у США, в штаті Вісконсин. Рідні дівчини досі не знають, що насправді сталося. Чоловіка взяли під варту.

Дівчина родом із Дрогобича, навчалася у Львові. Останні три роки Таня прожила з чоловіком-азербайджанцем Фуадом Пашаєвим у США, пише AP. Дівчина неодноразово зверталася у поліцію з скаргами на домашнє насильство.

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Тетяна повідомляла правоохоронців, що чоловік її регулярно б’є та душить. Поліція вже раз зaарештовувала Пашаєва, але він вийшов під заставу 10 тисяч доларів.

Іноземні ЗМІ пишуть, що чоловік вбив українку ще 30 березня, а тіло знайшли лише 4 квітня. Весь цей час зловмисник це приховував. У четвер вночі рідні зaбили на спoлох та почали постійно дзвонити на телефон Тані. Чоловік відповів та сказав, що вбив дівчину.

Поліція виявила тiло українки у будинку та затримала Пашаєва.



Фуад Пашаєв обвинувачений у вбивстві українки Тетяни Гужви//Фото: AP

Наразі триває слідство та судовий процес.



Судовий процес над чоловіком Тетяни//Фото: AP

У загиблої залишилася 2-річна донька. Рідні намагаються переправити тiло з Америки в Україну та забрати маленьку доньку.



Сабіна – донька загиблої