Україно-американський проект – NASA запустила у космос корабель Антарес: фото і відео

21 травня NASA з компанією Orbital ATK запустило космічний корабель Антарес – це спільний американо-український проект. На події був присутній посол України у США Валерій Чалий.

Корабель Антарес мав вантажний супутник для Міжнародної космічної станції (МКС), який і був сконструйований українцями.

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Це вже дев'ятий політ за програмою постачання МКС. Місія має назву Cygnus CRS OA-9.

Пішла ракета! Співпраця України із США у космічній сфері розвивається!

– прокоментував подію Чалий.

Корабель має принести на станцію 3268 кг вантажу, зокрема тонну матеріалів для наукових досліджень, на 100 кілограмів – приладів для МКС, близько 800 кг їжі і речей для екіпажу, 132 кг обладнання для космічних "прогулянок", центнер комп'ютерної техніки, понад 80 кг установки NanoRacks з кубсатамі і приблизно 13 кг апаратури для російського відсіку.

Now safely in orbit, @OrbitalATK’s #Cygnus cargo vehicle will remain in a coast phase until solar arrays are deployed, which occurs ~1.5 hours after the 4:44am ET liftoff time. Tune in live at 5:45am ET to watch as Cygnus spreads its wings: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/4Izaz8hgJL — NASA (@NASA) 21 травня 2018 р.

Antares – це одноразова ракета американської компанії Orbital ATK, яка використовує її для запуску вантажівок Cygnus за програмами NASA на МКС. За всю історію запуску ракети, єдиний раз не мав успіху – у жовтні 2014 року ракету на зльоті підірвали через несправність.

Що таке МКС? Це космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС стала спільним проектом між NASA і Роcкосмосом. Для виконання різноманітних робіт астронавти періодично здійснюють виходи у відкритий космос. Станом на травень 2017 року на рахунку членів МКС 200 виходів у космос загальною тривалістю 1247 годин і 55 хвилин.