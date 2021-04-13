11 українок, затриманих через оголену фотосесію, депортували з ОАЕ

З Об'єднаних Арабських Еміратів депортували 11 українок, затриманих через участь у відвертій фотосесії. Ще в однієї дівчини діагностували COVID-19, її вишлють з країни після одужання.
Джерело:УНН
Таку інформацію повідомив Олег Ніколенко, речник українського МЗС. За його словами, усій групі, яка потрапила у "голий" скандал, заборонений в'їзд в ОАЕ.
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Громадянок України депортували ввечері 12 квітня. Завдяки зусиллям українських дипломатів, вони отримали мінімальне з можливих покарань, пояснив Ніколенко.
Адже, як він пояснив, через порушення місцевих законів їм міг загрожувати штраф у понад 35 тисяч гривень й навіть до 6 місяців у в'язниці.
Закликаємо українців суворо дотримуватися законодавства та правил поведінки в країнах перебування,
– наголосив речник Міністерства закордонних справ.
Зауважимо, що раніше у МЗС повідомляли про 11 затриманих українок. Тож, ймовірно, в іншої дівчини виявили коронавірус ще до того, як спалахнув скандал.
Скандал через відверту фотосесію у Дубаї: що відомо
- В одному з районів столиці ОАЕ група дівчат влаштувала еротичну фотосесію прямісінько на балконі хмарочоса.
- У зйомках брали участь громадянки України, Росії та Білорусі. Вони усі були повністю оголені.
- Місцеві жителі викликали поліцію, адже така поведінка суперечить законам країни. Дівчат звинуватили у публічній розпусті.
- Подруга затриманих розповіла, що про них поширюють багато брехні. Вона запевнила, що про жодні оргії та ескорт як мету поїздки не мовилося.